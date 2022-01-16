Чернігівська "Десна" сьогодні, 16 січня, вперше зібралася на навчально-тренувальній базі стадіону імені Гагаріна в цьому році. Про це Суспільному розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю футбольного клубу "Десна" Дмитро Дорошко. За його словами сьогодні команда провела легке тренування, а з 17 січня розпочнеться активна підготовка до старту другої частини сезону.

Фото: ФК "Десна" “Десна” повернулася з відпустки

Нагадаємо, у зимове міжсезоння футбольний клуб покинули Пилип Будківський, Андрій Тотовицький, Владлен Юрченко, Сергій Болбат, Леван Арвеладзе, Олексій Ковтув, а також Владислав Калітвінцев. Останній самовільно розірвав контракт та 10 січня приєднався до ФК “Олександрія”. Через це “Десна” планує звертатися до суду, розповів у коментарі Суспільному пресаташе клубу Олександр Шевченко.

​​У лютому 2021 року Калітвінцев підписав нову угоду з "Десною", яка була розрахована до середини 2023 року. Футболіст не мав юридичного права покинути клуб без розірвання контракту, однак зробив це через борги по зарплаті, які мав перед ним клуб. Олександр Шевченко повідомив, що клуб має борг перед Калітвінцевим лише за грудень.

Також 10 січня з’явилася інформація про те, що на "Десну" наклали трансферний бан через борги по зарплаті перед румунським захисником Константіном Дімою. Олександр Шевченко повідомив, що бан наклала УЄФА.

Константін Діма у січні 2021 року підписав контракт з "Десною" на 3,5 роки і мав отримати за ним понад 400 тисяч доларів. Пробув гравцем клубу 5 місяців і за цей час зіграв на полі 1 хвилину. Зі слів Олександра Шевченка, “Десна” готова виплатити футболісту гроші, але лише за проведені у команді 5 місяців.

Читайте також:

В ФК "Десна" прокоментували перехід Калітвінцева до "Олександрії" та трансферний бан