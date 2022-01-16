Протягом 2021 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 349 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної продукції. Це на 18% більше, аніж за 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті ГУ ДПС у Запорізькій області.

Зокрема, зазначають у Державній подтковій службі, протягом минулого року співробітники податкової служби видали 10 тисяч ліцензій на право торгівлі підакцизними товарами.

За ліцензування скарбниці отримали більше 50 мільйонів гривень. Кількість діючих дозволів станом на 1 січня склала 10555.

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