У Берегові поліцейські затримали місцевого мешканця, за спробу продати карабін. Чоловік намагався продати зброю за 15 тис. грн, — йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції у Закарпатській області.

У повідомленні відомства зазначили, що 16 січня 38-річний чоловік намагався продати карабін знайомому.

"Берегівчанина затримали під час продажу товару. Гроші та карабін поліцейські вилучили. У ході слідства правоохоронці встановлюватимуть походження зброї. Чоловіку збираються оголосити про підозру у вчиненні злочину та обрати запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.

За спробу продажу вогнепальної зброї йому може загрожувати від трьох до 7 років позбавлення волі (ч.1 ст.263 ККУ).

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