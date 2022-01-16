Стало відомо, коли демонтують святкову локацію на Софійські площі

Святкова локація на Софійські площі 16 січня працює останній день, а вже наступного тижня розпочнеться її демонтаж.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, на Софійські площі розташована головна ялинка країни, біля якої розташований найбільший в Європі вертеп та святковий ярмарок. За даними КМДА, головною темою цьогорічної святкової локації є Дивоніч, коли народився Ісус Христос. Також навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому протягом усіх новорічних та різдвяних свят працювала ковзанка у вигляді тунелю.

Крім того, на Софійській площі облаштували фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко. Водночас новорічні локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів працюватимуть до 23 січня, передає "Укрінформ".

Що відомо

Головну ялинку України, яку прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола, відкрили 18 грудня. Також новорічні ялинки встановили в 10 районах столиці та облаштували 14 новорічних локацій.

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