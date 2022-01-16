Екологічна утилізація на Миколаївщині. Куди подіти ялинку

Новорічно-різдвяні свята завершуються, тому час замислитися, як утилізувати ялинки. Як правильно зробити це в Миколаєві, чому не варто ялинки викидати на смітник та куди потрібно відносити новорічні дерева — про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла менеджерка проєкту "Стартуй! Сортуй" Тіна Тіора.

За словами Тіни Тіори, перед тим як утилізувати "живу" ялинку, її треба максимально струсити, бо куди б ви її не викидали, за собою залишите шлейф з гілочок. Те, що струсили, можна віднести до компостерів.

Деревину від ялинки, за словами Тіни Тори, можна відвезти до зоопарку, адже там їх приймають.

За словами начальниці відділу еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою національного природного парку "Білобережжя Святослава" Світлани Тарабан, у заповіднику уже шостий рік поспіль триває акція "Від ялинки до ікринки".

"Мета акції: не дати лісовим красуням померти, не залишивши сліду. Також ми привчаємо дітей до дбайливого ставлення до природи і даємо друге життя ялинкам", — розказала Світлана Тарабан.

За словами Світлани Тарабан, у січні жителі Кінбурнської коси та в Очакова збирають ялинки. Працівники парку допомагають їх переробити.

"Ми обрізаємо частину ялинки, додаємо до них спеціальні матеріали та виробляємо гнізда для нересту, щоб риби відкладали свої ікринки. Ці гнізда у квітні встановлюємо в акваторії Дніпро-Бузького лиману", — розказала Світлана Тарабан.

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