"Відстоювати європейські погляди". В Одесі провели акцію в підтримку Порошенка

В Одесі 16 січня о 12 годині біля пам’ятника Дюку де Рішельє відбулася, за словами учасників, акція проти політичних репресій. Люди зібралися напередодні судового засідання з обрання запобіжного заходу експрезидентові України Петру Порошенку, яке Печерський райсуд призначив на 17 січня. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Ініціаторка протесту Людмила Ямщикова розповіла, що вийшла, аби відстоювати європейські погляди та протидіяти політичному переслідуванню п'ятого президента України Петра Порошенка:

"Ми зібралися не для того, щоб висувати вимоги. Ми відчуваємо відстоювати європейські погляди, як ми робили це 8 років тому. Ми вийшли протидіяти політичним переслідуванням, замовному, так би мовити, правосуддю. Для нас дуже важливо сьогодні з однодумцями зібратися в цьому місці, в цей день".

Суспільне Одеса Організаторка Людмила Ямщикова

Перед тим як розпочати захід, учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників Донецького аеропорту. Акція продовжилася у форматі "вільного мікрофона".

"Звичайно, це політична справа. Не вийшло одне, треба притягнути інше. Треба посадити Порошенка, треба закрити рота єдиній людині, яка здатна вести за собою опозиційно налаштовану громаду і, звичайно, це виключно політичне переслідування, це повтор 2011 року, це повтор методів Януковича, часів Януковича", – зазначила учасниця Катерина Грибкова.

Суспільне Одеса Учасниця акції Катерина Грибкова

Суспільне Одеса

Учасниця протесту Марина Бойко говорить, що ця акція дає можливість продемонструвати опозиційні рухи в країні:

"Це дуже важлива акція, тому що вона показує, що у різних містах країни є люди, які готові очолювати спротив, які готові захищати демократію, які готові боротися за демократичні цінності. Ці люди є і в Києві, ці люди є в Одесі, ці люди є в Харкові та в інших містах, тому владі потрібно розуміти, що якщо вона стане на шлях політичних репресій, диктатури й закручування гайок, то їй доведеться зіштовхнутися із потужним громадянським протестом". Акція тривала приблизно півтори години. Офіцер поліції діалогу Олександр Тимченко розповів, що на протест пройшов мирно:

"Приблизна кількість учасників до 30 людей. Акція проходила мирно без порушення громадського порядку".

Що відомо

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

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