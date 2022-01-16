COVID-19: 312 нових випадків фіксують на Хмельниччині

Станом на 16 січня в Хмельницькій області виявили 312 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали 25 людей. Внаслідок ускладнень через COVID-19 померли двоє жителів області. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

За минулу добу провели 192 дослідження методом ПЛР, 6 - методом ІФА, 246 - тестів на антиген. На лікуванні перебуває 4550 пацієнтів: 633 лікується стаціонарно, 3917 - амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 30,3%.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 150232 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Одужали 142270 людей (94,7% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3412.

Що відомо