Якою буде погода протягом тижня на Миколаївщині

У Миколаївській області протягом тижня з 17 до 23 січня під впливом поля підвищеного тиску переважатиме погода без істотних опадів.

Про це кореспондентам Суспільного розповів повідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

Лише вночі 18 січня завдяки проходженню холодного фронту випадатиме невеликий сніг.

"Вітер на початку тижня 17-19 січня буде поривчастим, а в кінці тижня послабшає", — розказав Роман Мурмило.

За прогнозами синоптика Романа Мурмила, температура повітря вночі коливатиметься від нуля до 6 градусів морозу, вдень від нуля до 6 градусів тепла. Лише 19 січня буде холодніше: вночі 2…7 градусів морозу, вдень близько нуля градусів.

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