31 січня на Харківщині можуть відсторонити від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу 1% працівників медзакладів.

Лікарів з них — кілька десятків, розказав в ефірі "Українського радіо Харків" директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Йдеться про весь персонал лікарні. Лікарів, які не щепилися, залишається кілька десятків, вони ще вагаються або будуть вакцинуватися", — сказав Хаустов.

За його словами, найбільше серед нещеплених — допоміжного персоналу медзакладів.

"В установах регіону працюють приблизно 42 тисячі людей. Маємо вакцинованих хоча б однією дозою 99%, залишаються приблизно 1% нещеплених. За моїми даними, це допоміжний персонал, який зараз попереджений про відсторонення і який почав вакцинуватися. Коли настане 31 січня, ми не будемо мати жодних проблем серед лікарень регіону", — каже Максим Хаустов.

"Медики такі самі люди, є серед них ті, які не хотіли вакцинуватися, але здоровий глузд перемагає. Кому, як не медикам відомо, як складно після хвороби та як вона тяжко може перебігати, тому наші медики вакцинуються. Серед медпрацівників є такі, які хворіли кілька разів", — каже директор облздоров'я.

Близько 300 лікарів вже отримали бустерну дозу вакцини, сказав Максим Хаустов.

Авторки: Вікторія Найдьонова, Марія Солодовнік

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