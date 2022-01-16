В Луцькій громаді стартував дводенний фестиваль “Різдво у Луцькій родині”, який одночасно відбувається в обласному центрі та селах тергромади, – інформує Луцька міська рада.

15 січня свято відбулося в селах Сирники, Милуші, Шепель та Рокині.

Різдвяні віншування розпочалися у Сирниках. Місцеві та запрошені гурти виступили на нещодавно збудованій мистецькій 3D сцені “Art Planet”.

Фото: Луцька міська рада

Зводити мистецький планетарій в Сирниках почали ще влітку. До будівництва тоді долучилися місцеві жителі та волонтери. Загальна вартість проєкту – 100 тисяч гривень.

Фото: Луцька міська рада

Фестиваль продовжився на території музею історії сільського господарства Волині, у Рокинях. Для гостей фестивалю виступили 11 творчих колективів громади.

Фото: Луцька міська рада

Охочі мали змогу покататися на кінній підводі. Відвідувачів частували стравами народної кухні. Також на святі в Рокинях запалили ватру.

Фото: Луцька міська рада

16 січня “Різдво у Луцькій родині” продовжиться на Театральному майдані Луцька. Серед запланованих заходів: обрядове дійство "водіння кози", руханка та виступи гуртів.

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