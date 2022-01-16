На Рівненщині за минулу добу, 15 січня, лабораторно підтвердили 160 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 16 січня. Від ускладнень померли п'ять хворих.
Протягом доби зробили 684 ПЛР, 14 ІФА-досліджень та 283 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 4 місяців до 83 років:
- Рівненський район – 66 (м. Рівне – 42);
- Дубенський район – 48 (м. Дубно – 6);
- Сарненський район – 37 (м. Сарни – 11);
- Вараський район – 9 (м. Вараш – 0).
За добу одужали 4 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 337 людей (3 553 642 – в Україні).
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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 317 смертей від ускладнень хвороби (98 283 – в Україні). За минулу добу померли: 77-річний житель с. Мульчиці Вараського району, 80-річна жителька м. Здолбунів, 60-річна жителька с. Оженин, 61-річна жителька с. Богданівка, 89-річна жителька с. Великий Олексин. У січні від ускладнень померли 47 людей.
Станом на 16 січня, за офіційними даними, в області є 2 212 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 21,7%, днем раніше вона становила 20,8%.
Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160.
В Україні за добу підтвердили 6 379 нових випадків COVID-19, 88 людей померли.
За даними РНБО, станом на 15 січня кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 383 780 людей, це 33,55% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 382 986 людей, це 33,48%. Бустерну дозу отримали 1 784 людини.
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