За рік від набуття чинності деяких норм закону про мову від жителів Полтавщини надійшло 54 звернення. Їх надсилали уповноваженому із захисту державної мови і стосувалися вони ймовірних порушень у сфері обслуговування. Про це Суспільному розповів уповноважений із захисту держмови Тарас Кремінь.

16 січня 2021-го року набрала чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це означає, що мовою обслуговування споживачів в країні є державна мова. Тому інформація про товари та послуги мають надаватися українською.

«З моменту, коли був ухвалений Закон («Про забезпечення функціонування української мови як державної» – ред.), а саме з 16 липня 2019-го року до 16 січня 2021-го, минуло півтора року. За цей час сфера обслуговування мала б підготуватися до змін. Ми, у свою чергу, проводили оперативну роботу та інформаційно-роз’яснювальну кампанію. Ми надіслали тисячі листів до органів влади, до органів місцевого самоврядування та до власників найбільших торгівельних мереж України», – розповів уповноважений із захисту держмови Тарас Кремінь.

Фото: Тарас Кремінь Уповноважений із захисту держмови Тарас Кремінь

Відтак, звертатися до клієнтів українською неодмінно мають у магазинах, закладах харчування, спортзалах, заправках та інших установах. Це стосується і надання послуг через мережу Інтернет. Також державною повинні друкувати інформацію на цінниках, маркуванні, в інструкціях, квитках, меню тощо.

Щодо порушень цього закону за рік із Полтавщини надійшло 54 звернення до уповноваженого із захисту мови.

Фото: Суспільне Полтава Повідомлення про порушення закону

«Ми зафіксували 39 порушень. Це сфера обслуговування споживачів – 19, порушення з боку депутатів місцевих рад, представників органів державної влади, місцевого самоврядування – сім, сфера культури – три, вебсайти – два, політичні партії та громадські організації – два, освіта, правоохоронні органи, телебачення і радіомовлення по одному та інші звернення», - додав Тарас Кремінь.

Загалом від жителів Україні було близько двох тисяч звернень. Більше половини стосувалося української версії сайтів інтернет-магазинів, які надавали послуги.

Фото: Суспільне Полтава Порушення статті 30 Закону

«Люди, перебуваючи на самоізоляції, користувалися інтернет-магазинами: купували продукти, предмети побуту та інше. І як наслідок, фіксували порушення статті 30-ї закону («Про забезпечення функціонування української мови як державної»-ред.) Якщо навіть дивитися помісячно, то по сфері обслуговування у нас найбільше звернень у січні (2021-го року – ред.), коли почала діяти стаття,–139, у лютому (2021-го року – ред.) – 72», – говорить Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Якщо у відвідувача є скарги, про це можна говорити керівництву закладу або ж написати звернення уповноваженому із захисту державної мови. Порушення варто зафіксувати на фото, відео чи аудіо, каже Тарас Кремінь.

«Коли є факт неспростовним, об’єктивним і доведеним, просимо їх протягом 30 днів усунути порушення.Тобто кожне із таких порушень фіксується і створюється акт, відповідного зразка , про це сказано в законі. Якщо протягом року у нас таких порушень два, то ми можемо накладати штраф на організацію. Він становить від 5 100 гривень до 6 800", – говорить Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами Тараса Креміня, в Україні за цей час не оформили жодного штрафу.

Що відомо:

• Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь раніше заявляв, що накладати штрафи на представників сфери обслуговування за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

• В Україні 16 січня 2021 набули чинності деякі норми Закону про мову. Вони стосуються, зокрема, преси ― друковані ЗМІ зобов’язані виходити українською.

• Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що з 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.