На Херсонщині у Новій Каховці через аварію на водопровідній мережі тимчасово припинили водопостачання до деяких багатоповерхових будинків.

Про це йдеться на сайті "Оnline Нова Каховка" з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської громади Олександра Бараніченка.

16 січня ремонтна бригада комунального підприємства "Міський водоканал" приступила до ліквідації аварії. До відключених будинків здійснюватиметься підвіз води автотранспортом. Автоцистерна з водою знаходиться за адресою: вул. Новоселівська, 12.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталась 15 січня близько 18:00. Через порив на водопровідній магістральній мережі (вул. Новоселівська, 12) без водопостачання залишились будинки на вул. Дружби, 27-39, вул. Зорге, 4, 6 та вул. Новоселівська, 12.

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