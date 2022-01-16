Миколаївські фехтувальники здобули чотири медалі в юніорському чемпіонаті України на шаблях, який триває у Києві.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної федерації фехтування України Анна Савчик.

15 січня розіграли медалі в особистих змаганнях. 16 січня триватимуть змагання у командній першості.

Серед чоловіків срібну нагороду здобув В'ячеслав Дзюба, який у фіналі поступився киянину Василю Гумену з рахунком 14:15.

Фото: Національна федерація фехтування України Переможці серед чоловіків в індивідуальній першості

У жінок в індивідуальній першості золото виборола Олександра Бондар з Миколаєва, яка у фіналі перемогла харків'янку Дар'ю Гонцову з різницею у три уколи – 15:12.

Фото: Національна федерація фехтування України Переможниці серед жінок в індивідуальній першості

Бронзові нагороди вибороли миколаївські шаблістки Ольга Ківало та Вікторія Коротченко. Ольга у півфіналі поступилася Олександрі Бондар – 5:15, Вікторія Коротченко в 1/2 програла Дар'ї Гонцовій – 11:15.

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