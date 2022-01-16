На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 240 жителів

На Житомирщині за добу, 15 січня, підтвердили коронавірус у 240 жителів області. Померли дві людини.

Про це 16 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

15 січня лабораторний центр провів 897 досліджень на наявність захворювання – у 240 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 3 026 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще дві людини:

69-річна жителька Олевська;

70-річна жителька Бердичева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 297 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 907 жителів, Бердичеві – 282, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

15 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 13 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 143 076 жителів, з яких 136 753 вже одужали.

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