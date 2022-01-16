Автомобілі "Фантом", TruCam та реанімобілі придбають протягом двох років за кошти обласного бюджету в рамках програми безпеки на дорогах.

Про це в ефірі розмовної студії "Сьогодні.Головне" розказав начальник обласного управління транспорту Володимир Наконечний.

"На комплекси для автоматичної фото- та відеофіксації порушень закладено по 10 млн гривень на рік, тобто 20 мільйонів з 34,6 (загальна сума фінансування програми — ред.) витратять на них. Кожна камера коштує десь до мільйона гривень. Портативний прилад для вимірювання швидкості TruCam коштує приблизно 500 тисяч гривень. Ми закладаємо три мільйони гривень на рік, тобто шість приладів TruCam можемо придбати", — розказав Володимир Наконечний.

"Автомобіль "Фантом" — це інтегрована система контролю швидкості транспортних засобів у русі: їде автомобіль, в нього немає ніяких позначок, але він повністю контролює рух транспортних засобів, які в нього йдуть попереду, позаду і збоку. Сьогодні він коштує близько мільйона гривень. Виділено, наскільки я розумію, чотири мільйони гривень, тобто чотири авто будуть придбані", — розказав начальник обласного управління транспорту.

Також за словами Наконечного, додатково область придбає два реанімобілі.

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