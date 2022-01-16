Скільки черкащан отримали бустерну дозу проти COVID-19

На Черкащині станом на 14 січня вакцинувалися проти коронавірусу 2 180 людей, бустерну дозу отримали 3 678 людей. Про це повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова.

За словами Лариси Кошової, від початку вакцинальної кампанії на Черкащині провели 959 770 щеплень. Першу дозу проти коронавірусу отримали 483 123 людини, завершили вакцинацію 472 588 людей, додала посадовиця.

"Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 357 922, Pfizer – 373 395, Astra Zeneca – 110 938, Moderna – 101 317", — розповіла Лариса Кошова.

Посадовиця зауважила, що додаткову дозу отримала 381 людина, бустерну – 3 678.

Що відомо

В Україні вакцинальна кампанія розпочалася з 24 лютого 2021 року. Черкащина стала першим регіоном, де почали щеплювати людей проти COVID-19.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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