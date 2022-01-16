На Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей

На Львівщині за добу, 15 січня, трапилося два випадки отруєння чадним газом. Унаслідок цього двоє людей загинули, ще двох госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на Telegram-каналі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Перший випадок трапився 15 січня, о 10:25 в селі Розвадів Стрийського району. Там, у житловому будинку по вулиці Залізнична, чадним газом отруїлися двоє людей віком 63 та 56 років. Вони загинули ще до приїзду швидкої допомоги. Медики констатували їх смерть. Будинок, у якому трапився нещасний випадок, був обладнаний газовими кахельними пічками та ПГ-4. Аварійна бригада "Львівгазу" тимчасово припинила подачу газу до будинку. Причини виникнення витоку наразі встановлюють.

Ще один випадок того ж дня, о 13:10, стався у Львові, в квартирі будинку по вулиці Заньковецька, 1. Тоді чадним газом отруїлися двоє людей, зокрема 16-річна дитина. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували у міські лікарні. Квартира, у якій трапився витік газу, обладнана газовою колонкою та газовою кахельною пічкою. Працівники аварійної бригади призупинили подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.

Як повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’‎я, серед симптомів отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, втома, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, нудота та блювота. При появі таких симптомів необхідно вимкнути усі газові прилади, відкрити вікна та звернутися до лікаря.

Що відомо

Чадний газ — це продукт неповного згоряння вуглецю. Якщо у приміщенні немає доступу кисню чи є несправною вентиляція, то СО може накопичуватися в приміщенні та стати причиною отруєння.

За словами керівника міського управління з надзвичайних ситуацій Віктора Іваницького, у 2020 році трапився 41 випадок отруєння чадним газом. Тоді загинули четверо людей.

Станом на жовтень 2021 року від початку року на Львівщині через отруєння чадним газом загинули п'ятеро людей.

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