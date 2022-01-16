Ввечері 15 січня на Дніпропетровщині у селищі Слобожанському сталася пожежа у ресторані та на автомийці. Про це повідомили на сайті ДСНС Дніпропетровської області.

На вулиці Василя Сухомлинського загорівся дах будівлі автомийки та ресторану. З даху будівлі вогонь швидко поширився на внутрішні приміщення ресторанного комплексу. Дах та перекриття будівлі згоріли. Вогонь також пошкодив підсобні та варочні приміщення ресторану на площі 500 кв. м.

Рятувальники загасили пожежу за сорок хвилин.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Причини пожежі з'ясовуються.

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