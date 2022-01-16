Протягом минулої доби 15 січня на території Миколаївської області зафіксували 112 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 61 випадок менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли чотири людини.

Такі дані Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 66, у Первомайську — шість, в Южноукраїнську — сім, в Очакові — шість, Вознесенську — один випадок. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 26 нових випадків.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 055 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 143 людини. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 740 людей.

Протягом доби 15 січня лікарі зафіксували чотири летальних випадки, викликаних перебігом COVID-19. Це на три смерті більше ніж зареєстрували напередодні. За період пандемії на Миколаївщині померли 3 352 людини.

Станом на 16 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 371 пацієнт, хворий на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 21,89 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 195 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 ніхто не помер. У Херсонській області — 71 новий випадок за добу, померли три людини.

МОЗ хоче дозволити вакцинацію дітей від 5 років з квітня — Кузін.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.