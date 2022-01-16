За минулу добу 15 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали, ніхто не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (914), далі йде Львівська (625). На третьому місці за кількістю хворих Харківська область (612).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 244 177 громадян,
- одужали 230 304 людини,
- померли 5 637 хворих,
- наразі хворіють 8 236 мешканців області.
Читайте також
- За тиждень на Одещині зафіксували 294 порушення карантину
- На Одещині зробили понад 1,5 млн щеплень проти COVID-19
- В Одесі виявили перший випадок захворювання штамом коронавірусу "Омікрон": що відомо.
Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області