За минулу добу 15 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали, ніхто не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (914), далі йде Львівська (625). На третьому місці за кількістю хворих Харківська область (612).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 244 177 громадян,

одужали 230 304 людини,

померли 5 637 хворих,

наразі хворіють 8 236 мешканців області.

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