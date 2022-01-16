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В Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали
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В Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали

Діана Зубар
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В Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали Фото: УНІАН

За минулу добу 15 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 195 людям. 203 хворих одужали, ніхто не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (914), далі йде Львівська (625). На третьому місці за кількістю хворих Харківська область (612).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 244 177 громадян,
  • одужали 230 304 людини,
  • померли 5 637 хворих,
  • наразі хворіють 8 236 мешканців області.

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