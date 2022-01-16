За минулу добу, 15 січня, у Запорізькій області зробили 1 465 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 583 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 702. Додатковою дозою щепилася 3 людини, бустерною — 177.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 16 січня вакцинувалися 593 309 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 554 171 з них, що складає 33, 6% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

В Україні стартувало бустерне щеплення громадян для усіх вікових груп на тлі масового спалаху захворюваності у Європі через розповсюдження нового види коронавірусу "Омікрон". Тим часом НАН України заявило, що в Україні почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус.

Канабіноїди здатні запобігати зараженню здорових клітин організму коронавірусом. Два елементи, що містяться у канабісі – канабігеролова та канабідолова кислоти продемонстрували здатність блокувати зараження клітин організму людини вірусом COVID-19. Це показали результати дослідження, опублікованого у науковому журналі Journal of Nature Products.

За даними МОЗ, за добу 15 січня в України щепили проти коронавірусу 39 769 людей. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу – 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини. Всього від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 985 043 людини, з них першу дозу отримали 14 985 041 людина, дві дози – 14 259 590 людей, додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

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