Коронавірус за добу на Сумщині виявили у 455 людей

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 455 людей. Про це зранку 16 січня повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

За добу зафіксувати три смерті від ускладнень хвороби - В Сумах.

Одужання підтвердили у 47 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 4 444 людини, що на 400 більше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 135 103 людей, з яких 2 906 людей померли. Одужання підтвердили у 127 753 жителів області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині, станом на 15 січня, лікарні, виділені для пацієнтів з коронавірусом, завантажені на 25%. До апаратів ШВЛ в області підключені 32 пацієнтів, з яких 26 - у Сумах.

Перше щеплення проти коронавірусу за добу отримали в області 269 людей, другу дозу - 277 людей, бустерну дозу вакцини зробили за добу 116 людей.

Загалом за весь період на Сумщині проти коронавірусу вакцинувалися першою дозою 433 715 людей. З них двома дозами — 415 036 людей.

Що відомо

Станом на 16 січня в Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 4190 випадків менше, ніж за попередню добу. Від ускладнення захворювання померли 88 людей.

Сумщина перебуває в помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

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