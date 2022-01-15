Благодійний концерт на підтримку дворічної хмельничанки Софії Коваль влаштували в Хмельницькому. Виступав перед глядачами у торгівельному центрі, що на вулиці Зарічанській, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор.

Як розповів Суспільному його художній керівник Ігор Цмур, мати Софії, Анна Коваль, звернулась до нього за допомогою в зборі коштів. Дівчинка хворіє на рідкісне генетичне захворювання – спинально-м’язову атрофію, на ліки від якої родині необхідно зібрати 2,3 мільйони доларів або 63 мільйони гривень.

Розпочався благодійний концерт в академічного муніципального камерного хору із колядок та щедрівок.

Хмельничанка Людмила розповідає: на концерт прийшла спеціально задля підтримки дівчинки.

«Я неодноразово скидала кошти на рахунок мами, і сьогодні прийшла спеціально на цей концерт», - розповідає жінка.

Фото: Суспільне. У Хмельницькому муніципальний хор співав колядки та щедрівки в торговому центрі, аби зібрати гроші для лікування Софійки Коваль.

Хмельничанка Ніна з онуком Георгієм також прийшла послухати концерт. Хлопчик розповідає, Софію підтримував і раніше.

«Коли побачив оголошення біля школи про збір коштів для Софійки, то завжди шукав скриньку, аби кинути гроші, щоб ця дівчинка врятувалась і в неї все було добре. Якби в мене, наприклад, була тисяча гривень, я би кинув 500 гривень для Софійки», - каже хлопчик.

«От сьогодні відмовився від покупок. Каже: «Бабуся, усі гроші, які я мав сьогодні витратити на покупки, віддай, будь ласка, Софійці», - додає бабуся Ніна.

Мати дівчинки, Анна Коваль, каже - із потрібної суми наразі зібрали 24%.

«В грошах це складає 15 мільйонів гривень. Нам необхідно ще 48 мільйонів зібрати. Зараз вона почувається фізично добре, немає погіршень, тому що ми наразі отримуємо підтримуючу терапію у Польщі», - розповідає Анна Коваль.

За її словами, часу для збору коштів залишається все менше.

«Стан стабілізувався, але вона росте і набирає вагу. І щоразу залишається менше часу, тому що препарат можна ввести тільки до ваги 13,5 кілограмів. На даний момент Софійка має 9 кілограмів 200 грамів», - каже жінка.

Фото: Суспільне. Волонтери збирають кошти для лікування маленької Софійки Коваль різними способами.

По приміщенню торгівельного центру під час концерту ходять волонтери з благодійними скриньками. Кураторка збору коштів Аліса Берешвілі говорить - допомогу для дитини шукають різними способами.

«Благодійними концертами, ярмарками… Збір коштів також проводиться в соцмережах - це Інстаграм, Фейсбук. Просимо блогерів про інформаційну підтримку, просимо знайомих, розставляємо скриньки по містах, в магазинах, в кав’ярнях, флаєри роздаємо», - розповідає Аліса.

За словами художнього керівника хору Ігоря Цмура, концерт із репертуаром колядок та щедрівок влаштував в торгівельному центрі за проханням матері дівчинки

«Атмосфера тут дійсно сприятлива. Тут є гарна молодь, яка слухає. А молодь зараз треба залучати до українських пісень. Несуттєво, чи це народні пісні, чи це колядки, чи це щедрівки, поп чи рок-музика», - каже художній керівник хору.

За словами матері дівчинки Анни Коваль, наступний благодійний концерт влаштовуватимуть 19 січня.

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