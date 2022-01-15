Благодійний концерт на підтримку дворічної хмельничанки Софії Коваль влаштували в Хмельницькому. Виступав перед глядачами у торгівельному центрі, що на вулиці Зарічанській, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор.
Як розповів Суспільному його художній керівник Ігор Цмур, мати Софії, Анна Коваль, звернулась до нього за допомогою в зборі коштів. Дівчинка хворіє на рідкісне генетичне захворювання – спинально-м’язову атрофію, на ліки від якої родині необхідно зібрати 2,3 мільйони доларів або 63 мільйони гривень.
Розпочався благодійний концерт в академічного муніципального камерного хору із колядок та щедрівок.
Хмельничанка Людмила розповідає: на концерт прийшла спеціально задля підтримки дівчинки.
«Я неодноразово скидала кошти на рахунок мами, і сьогодні прийшла спеціально на цей концерт», - розповідає жінка.
Хмельничанка Ніна з онуком Георгієм також прийшла послухати концерт. Хлопчик розповідає, Софію підтримував і раніше.
«Коли побачив оголошення біля школи про збір коштів для Софійки, то завжди шукав скриньку, аби кинути гроші, щоб ця дівчинка врятувалась і в неї все було добре. Якби в мене, наприклад, була тисяча гривень, я би кинув 500 гривень для Софійки», - каже хлопчик.
«От сьогодні відмовився від покупок. Каже: «Бабуся, усі гроші, які я мав сьогодні витратити на покупки, віддай, будь ласка, Софійці», - додає бабуся Ніна.
Мати дівчинки, Анна Коваль, каже - із потрібної суми наразі зібрали 24%.
«В грошах це складає 15 мільйонів гривень. Нам необхідно ще 48 мільйонів зібрати. Зараз вона почувається фізично добре, немає погіршень, тому що ми наразі отримуємо підтримуючу терапію у Польщі», - розповідає Анна Коваль.
За її словами, часу для збору коштів залишається все менше.
«Стан стабілізувався, але вона росте і набирає вагу. І щоразу залишається менше часу, тому що препарат можна ввести тільки до ваги 13,5 кілограмів. На даний момент Софійка має 9 кілограмів 200 грамів», - каже жінка.
По приміщенню торгівельного центру під час концерту ходять волонтери з благодійними скриньками. Кураторка збору коштів Аліса Берешвілі говорить - допомогу для дитини шукають різними способами.
«Благодійними концертами, ярмарками… Збір коштів також проводиться в соцмережах - це Інстаграм, Фейсбук. Просимо блогерів про інформаційну підтримку, просимо знайомих, розставляємо скриньки по містах, в магазинах, в кав’ярнях, флаєри роздаємо», - розповідає Аліса.
За словами художнього керівника хору Ігоря Цмура, концерт із репертуаром колядок та щедрівок влаштував в торгівельному центрі за проханням матері дівчинки
«Атмосфера тут дійсно сприятлива. Тут є гарна молодь, яка слухає. А молодь зараз треба залучати до українських пісень. Несуттєво, чи це народні пісні, чи це колядки, чи це щедрівки, поп чи рок-музика», - каже художній керівник хору.
За словами матері дівчинки Анни Коваль, наступний благодійний концерт влаштовуватимуть 19 січня.
Читайте також
- У Хмельницькому молодіжному центрі запрацювало "Волонтерське кафе"
- Хмельничани зібрали 4 ящики книг, які передадуть військовим в зону ООС
- Ведуться перемовини щодо проєкту реставрації маєтку Орловських в Маліївцях на Хмельниччині