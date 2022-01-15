Зустріч Росія — НАТО, кібератаки на урядові сайти та український супутник у космосі — розповідаємо про головні теми тижня.

Відбувся цикл перемовин про безпекову ситуацію в Європі за участі РФ та США, а також країн-учасниць ОБСЄ та НАТО. Після саміту Росія-НАТО в Альянсі підтвердили право України на вступ, водночас у РФ заявили, що не отримали "адекватної реакції" на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки". Підсумки зустрічі — тут. А тут — ексклюзивне інтерв'ю голови Місії України при НАТО Наталії Галібаренко.

Росія переміщує військові вертольоти до українських кордонів, повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників. Крім того, російські військові розпочали навчання в областях, які розташовані поблизу українського кордону.

У ніч на 14 січня хакери атакували близько 70 українських державних сайтів. У Держспецзв'язку їх назвали одними з найпотужніших, водночас повідомили, що витоку даних українців не було. Як відреагував світ та хто може бути причетний до цього — зібрали головне.

У США вперше за десять років запустили ракету з українським супутником Січ-2-30, який розробили у Дніпрі. Які його функції та як він може допомогти українській армії — у матеріалі. А тут — наше архівне відео про те, як супутник готували до запуску та про співпрацю українських космічних підприємств з компанією SpaceX.

Президент Казахстану Токаєв заявив, що "порядок в країні відновлено", а "миротворчі" іноземні війська виводять з території. Як масштабні протести, які почалися через збільшення ціни на газ, переросли у сутички з силовиками та перестрілками, і чому це сталося — розповіли Суспільному казахи з різних регіонів.

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