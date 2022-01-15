15 січня Ігор Леонов підписав контракт із ФК "Нива" та став новим тренером команди. Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Ниви".

Ігор Леонов

Чоловік екс-гравець донецького "Шахтаря". Він провів за них 249 матчів. Також Ігор Леонов захищав кольори інших відомих клубів Австрії, України і Росії.

Після завершення кар'єри гравця розпочав тренерську роботу. Після трьох років роботи у клубі "Шахтар" став тренером у футбольній академії "гірників", а також тренував команду "Шахтар-3" у Другій лізі.

У грудні 2010 року Ігор Леонов був запрошений до тренерського штабу маріупольського "Іллічівця", а пізніше виконував обов'язки головного тренера цього клуба.

Працював головним тренером клубів УПЛ "Арсенал" (Київ) і "Минай" (Закарпаття), який залишив наприкінці минулого року.