У 148 населених пунктах Сумської області відновили електропостачання

У 148 населених пунктах, знеструмлених через сильний вітер, поновили електропостачання. Про це ввечері 15 січня повідомили в АТ "Сумиобленерго". Наразі без електрики залишаються 12 населених пунктів області.

Аварійно відключені 4 лінії електропередач 10 кВ (та дві – частково) і 38 трансформаторних підстанцій, повідомили в обленерго. Роботи з ліквідації наслідків дії штормового вітру з дощем тривають.

На 21:00, згідно з даними сайту "Сумиобленерго", аварійно відключені більше 10 вулиць в Глухові, кілька вулиць в Конотопі, кілька сел на Кролевеччині, кілька сел у Роменському районі та більше десятка вулиць в Ромнах, кілька вулиць у селі Косівщина під Сумами та одна вулиця в Шостці.

Що відомо

У другій половині дня 14 січня на Сумщині був сильний вітер та дощ зі знігом. Складні погодні умови тривали до ранку наступного дня.

Вранці 15 січня без електрики були 160 населених пунктів області.

У Білопіллі та Кролевці від вітру впали центральні новорічні ялинки.

У селі Андріяшівка Роменського району, що на Сумщині, увечері 14 січня сильний вітер зірвав дах будинку.

Ліквідація наслідків складної погоди тривала більше доби.

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