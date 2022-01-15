У 148 населених пунктах Сумської області відновили електропостачання

У 148 населених пунктах, знеструмлених через сильний вітер, поновили електропостачання. Про це ввечері 15 січня повідомили в АТ "Сумиобленерго". Наразі без електрики залишаються 12 населених пунктів області.
Аварійно відключені 4 лінії електропередач 10 кВ (та дві – частково) і 38 трансформаторних підстанцій, повідомили в обленерго. Роботи з ліквідації наслідків дії штормового вітру з дощем тривають.
На 21:00, згідно з даними сайту "Сумиобленерго", аварійно відключені більше 10 вулиць в Глухові, кілька вулиць в Конотопі, кілька сел на Кролевеччині, кілька сел у Роменському районі та більше десятка вулиць в Ромнах, кілька вулиць у селі Косівщина під Сумами та одна вулиця в Шостці.
Що відомо
- У другій половині дня 14 січня на Сумщині був сильний вітер та дощ зі знігом. Складні погодні умови тривали до ранку наступного дня.
- Вранці 15 січня без електрики були 160 населених пунктів області.
- У Білопіллі та Кролевці від вітру впали центральні новорічні ялинки.
- У селі Андріяшівка Роменського району, що на Сумщині, увечері 14 січня сильний вітер зірвав дах будинку.
- Ліквідація наслідків складної погоди тривала більше доби.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до спільноти у Viber