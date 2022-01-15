Дніпровський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці водія позашляховика, який побив перехожого через зауваження щодо неправильного паркування. При цьому суд передбачив можливість внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надії Максимець у Facebook.

За її словами, таким чином суд задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури. При цьому Максимець зазначила, що підозрюваний повністю визнав свою провину.

"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", — написала вона.

Що сталося

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, вдень 14 січня біля одного з будинків на вулиці Аболмасова у Дніпровському районі Києва між двома чоловіками стався конфлікт. Мешканець будинку зробив зауваження водію Toyota Land Cruiser через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив бити. Бійку припинив випадковий свідок. Потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою ушпиталили. При цьому правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика залишити місце події. Згодом його затримали. Ним виявився 24-річний мешканець Київської області. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

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