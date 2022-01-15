У Запоріжжі провели екскурсію музеєм у темряві

Сьогодні, 15 січня, у Музеї архітектури Запоріжжя відбулась екскурсія "Архітектурна темрява". У темряві відвідувачі почули 14 історій про мешканців Олександрівська, які мали вплив на розвиток сучасного Запоріжжя.

На заході побувала кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Під час екскурсії відвідувачам розповіли про таких значимих для розвитку міста особистостей, як Фелікс Мовчановський, розповіла координаторка музею ірина Біла: "Він заснував проект такий, що по Соборній вулиці був запущений перший трамвай, на початку 20 сторіччя. І саме він створює такий освітній заклад який називається хутір-училище для глухонімих".

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Біла

Запоріжанка Олена на екскурсію у темряві прийшла разом з чоловіком. Каже, на заході такого формату вперше.

"Екскурсія цікава, тематична. Я думаю, що ще прийду сюди, бо наглядного матеріалу безліч і я не встигаю все охопити, дуже багато цікавого. На кожній екскурсії дізнаєшся щось новеньке, один екскурсовод на одному акцент зробить, інший на іншому і потім вимальовується така цілісна картина", — каже відвідувачка Олена Тищенко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Тищенко

Світлана завітала до музею архітектури зі своїм 14-річним сином. Розповідає, на такій екскурсії вони з сином вперше.

"Я сама у захваті і сподіваюсь, що йому теж сподобалось, бо це дуже цікава екскурсія, це така пригода, яка запам’ятається надовго. Якщо я знаходжу щось цікаве, намагаюсь подивитись сама і синові показати, бо це добре для розвитку ерудиції та взагалі для формування особистості", — наголошує Світлана.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана

Екскурсія подібного формату у музеях Запоріжжя відбувається вдруге. Перша була у травні минулого року під час заходу "Ніч музеїв", додає кураторка Ірина Біла: "Деякі вітрини будуть вімкнені , через технічні причини не можемо ми їх виключити. Вони будуть проблискувати під час "Архітектурної темряви", проте так чи інакше екскурсія проводиться у темряві".

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram