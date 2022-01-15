У Запоріжжі провели екскурсію музеєм у темряві

Сьогодні, 15 січня, у Музеї архітектури Запоріжжя відбулась екскурсія "Архітектурна темрява". У темряві відвідувачі почули 14 історій про мешканців Олександрівська, які мали вплив на розвиток сучасного Запоріжжя.
На заході побувала кореспондентка Суспільного Олена Черкун.
Під час екскурсії відвідувачам розповіли про таких значимих для розвитку міста особистостей, як Фелікс Мовчановський, розповіла координаторка музею ірина Біла: "Він заснував проект такий, що по Соборній вулиці був запущений перший трамвай, на початку 20 сторіччя. І саме він створює такий освітній заклад який називається хутір-училище для глухонімих".
Запоріжанка Олена на екскурсію у темряві прийшла разом з чоловіком. Каже, на заході такого формату вперше.
"Екскурсія цікава, тематична. Я думаю, що ще прийду сюди, бо наглядного матеріалу безліч і я не встигаю все охопити, дуже багато цікавого. На кожній екскурсії дізнаєшся щось новеньке, один екскурсовод на одному акцент зробить, інший на іншому і потім вимальовується така цілісна картина", — каже відвідувачка Олена Тищенко.
Світлана завітала до музею архітектури зі своїм 14-річним сином. Розповідає, на такій екскурсії вони з сином вперше.
"Я сама у захваті і сподіваюсь, що йому теж сподобалось, бо це дуже цікава екскурсія, це така пригода, яка запам’ятається надовго. Якщо я знаходжу щось цікаве, намагаюсь подивитись сама і синові показати, бо це добре для розвитку ерудиції та взагалі для формування особистості", — наголошує Світлана.
Екскурсія подібного формату у музеях Запоріжжя відбувається вдруге. Перша була у травні минулого року під час заходу "Ніч музеїв", додає кураторка Ірина Біла: "Деякі вітрини будуть вімкнені , через технічні причини не можемо ми їх виключити. Вони будуть проблискувати під час "Архітектурної темряви", проте так чи інакше екскурсія проводиться у темряві".
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