У Львові розшукали чоловіка, який втік із зали Івано-Франківського суду

У Львові розшукали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в шахрайстві. 30 грудня підозрюваний втік із зали Івано-Франківського міського суду, аби уникнути покарання. Про це повідомили на Telegram-каналі Департаменту карного розшуку.

Як повідомили на сайті Івано-Франківського міського суду, чоловіка підозрюють в організації шахрайської схеми. Правоохоронці встановили, що упродовж вересня-жовтня 2021 року підозрюваний неодноразово телефонував жителям Івано-Франківська та, вигадуючи різні ситуації про їхніх близьких та родичів, які буцімто потрапили до відділку поліції, виманював у них гроші у значних розмірах. Його затримали у жовтні.

Наприкінці року, 30 грудня, Івано-Франківський міський суд продовжив мешканцю Львівщини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте, аби уникнути покарання, він втік із приміщення суду. Того ж дня правоохоронці оголосили чоловіка в розшук.

Сьогодні, 15 січня, працівники управління карного розшуку знайшли та затримали підозрюваного. Як встановили правоохоронці, увесь цей час він переховувався у Львові.

За фактом втечі підозрюваного з-під варти слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Окрім того, його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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