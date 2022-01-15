Запоріжжя долучається до Міжнародного дня музейного селфі

До міжнародного дня музейного селфі, яке відзначатимуть 19 січня, долучилися Запорізькі музеї. Зокрема, у Запорізькому обласному Краєзнавчому Музеї з 15 січня стартував флешмоб "Музейне селфі".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олена Черкун.

Запорізький обласний Краєзнавчий Музей з 2015 року щорічно запрошує містян приєднатись до акції — з 15 по 19 січня.

"Про флешмоб дізнався із соціальної мережі, а саме із Facebook. У музеях буваю доволі часто. Дуже сподобалась експозиція "будівництво Дніпрогесу". Дізнався багато нового та цікавого. Участь у флешмобі приймати буду", — розповів відвідувач музею Олександр.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр

За словами завідувачки науково-методичного відділу запорізького обласного краєзнавчого музею Євгенії Бабки на виході відвідувач обирає сам папірець, де зазначений подарунок. Подарунки людина отримує в той же день. Обов’язкова умова — засвідчити працівникам викладене у мережі "музейне" селфі.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запорізький обласний краєзнавчий музей

"Потрібно купити квиточок, зробити селфі з улюбленим експонатом, і викласти на сторінках у соцмережах, додати хештег #museumselfiedayzaporizhzhia. За це можете отримати невеличкі подарунки: різні світлини та мапи, путівники. Те, що стосується історії нашого краю", — пояснює Євгенія Бабка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євгенія Бабка

Музей архітектури також доєднається до Міжнародного дня музейного селфі. Як розповіла його кураторка Ірина Біла, тривати флешмоб в їхньому закладі буде з 19 по 23 січня. За підсумками флешмобу оберуть три найкращі селфі, автори яких отримають подарунки. Результати оголосять наступного дня на сторінці Туристичного інформаційного центру та сторінках музеїв.

Фото: Суспільне Запоріжжя Музей архітектури Запоріжжя

"Зробити селфі у будь-якому із наших музеїв, викласти його в соцмережі, позначити наші музеї та Туристичний інформаційний центр. За результатами голосування оберемо найкраще селфі та вручимо подарунки. Перше місце – величезний бокс із різноманітним начинням. Друге — сертифікат на ковзанку і третє — сертифікат на екскурсію Романа Акбаша по місту", — пояснила Ірина Біла.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Біла

Як додала кураторка музею, брати участь у цьому розіграші будуть фото, зроблені у музеях архітектури та феноменальної сили, а також у музеї ретроавтомобілів "Фаетон".

Музей "Фаетон" Музей "Фаетон"

У музеї історії зброї пропонували 17 січня безкоштовно відвідати виставку, зробити селфі та тегнути @armshistorymuseum сторінку музею в соцмережах. Той, чиє фото протягом дня набере найбільше лайків, отримає у подарунок безплатну екскурсію.

Фото: Суспільне Запоріжжя Музей історії зброї

Одразу кілька Днів музейного селфі проводять у Національному заповіднику "Хортиця". З 15 по 19 січня відвідувачі "Запорозької Січі", які зроблять селфі та опублікують його із хештегами — #MuseumSelfieDay, #SelfieHortica2022, #MuseumSelfie — мають можливість виграти два квитки на безплатне відвідування всіх музеїв заповідника.

Фото: Суспільне Запоріжжя Історико-архітектурний комплекс "Запорозька Січ"

Що відомо

День музейного селфі проходить щорічно у різних країнах світу у третю середу січня. Ініціативу започаткувала у 2014 році мешканка Великобританії Мар Діксон, яка веде сайт, присвячений мистецтву та музеям.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber