Більше року адміністрація Криворізького залізорудного комбінату судиться із гірниками, які восени 2020-го брали участь у підземних та наземних протестах. Керівництво КЗРК вимагає через суд визнати дії протестувальників незаконним страйком. Захист гірників наполягає на тому, що це була мирна акція протесту.

Олександр Мотуз представляє у суді інтереси п'ятьох учасників підземної протестної акції, які вже не працюють на підприємстві. Каже: справа унікальна.

"Люди не підіймаються на поверхню і у такий спосіб намагаються привернути увагу до себе. І як приклад, після того, як вони привертають увагу до себе, дійсно привертається увага усіх органів влади, роботодавці приступають до реального виконання своїх обов’язків", - говорить представник захисту гірників.

Від апеляції до Верховного суду України

7 травня 2021 року суддя Жовтневого районного суду Кривого Рогу Ростислав Дехта своїм рішенням частково задовольнив позов комбінату. Він визнав дії 8-ох гірників неправомірними. Ще двох відповідачів суд не визнав невинними, оскільки вони не перебували під землею під час протесту. Серед них машиністка шахти «Жовтнева» з 15-ти річним стажем Майя Чабан.

"Чомусь протестували близько 500 людей, а відповідають 10 з двох шахт. Ніякої відповіді ми жодного разу не отримали", - говорить жінка.

Захист гірників подав апеляцію на рішення Жовтневого суду. Адміністрація КЗРК теж подала апеляцію.

"Кривбасзалізрудком" наполягав на тому, що на їхньому підприємстві був фактичний страйк, ми ж наполягали на тому, що це був законний процес працівників, на який вони мають право згідно з законами України", - говорить Олександр Мотуз.

14 вересня 2021 року колегія суддів Дніпровського апеляційного суду скасувала попереднє рішення Жовтневого райсуду про неправомірність дій протестувальників та відмовила в задоволенні позовних умов керівництва КЗРК. Та наприкінці листопада Майя Чабан отримала виклик до Верховного суду України.

"Те, що зараз комбінат подав касаційну скаргу у Верховний суд України - якось дивно. Заради чого? Думаю, заради того, щоб показати, хто ми і хто вони. Вони можуть дозволити собі подавати у суд на робітників, які забезпечують їм роботу, зарплату", - говорить відповідачка у справі.

Захисник гірників зазначає: справа важлива не тільки в розрізі прав та обов’язків працівників, частина з яких колишні працівники "Кривбасзалізрудкому". Вона важлива тому, що Верховний суд надасть оцінку їхнім діям і такої самої оцінки можуть дотримуватися інші суди при розгляді схожих справ.

За словами Олександра Мотуза, розгляд касаційної скарги у Верховному суді України слід очікувати у першому кварталі 2022 року.

Міжнародна увага та жодних коментарів від керівництва КЗРК

Позов КЗРК до гірників не обійшли увагою міжнародні спостерігачі. Дії адміністрації потрапили у щорічний звіт щодо дотримання прав людини у країнах світу, який цього року оприлюднив державний департамент США. У ньому згадується, як адміністрація КЗРК звернулася із позовом до суду вже після того, як дійшла згоди із протестувальниками та відновлення діяльності підприємства.

За весь час розгляду позову у судових інстанціях представники «Кривбасзалізрудкому» надавати коментарі відмовлялися. Свою позицію щодо коментарів адміністрація “Кривбасзалірудком” оприлюднила на сайті підприємства 23 жовтня 2020-го.

"Жодних коментарів щодо суті позову чи обставин, що підлягають з’ясуванню під час розгляду справи, або перебігу судового процесу адміністрація ПАТ «Кривбасзалізрудком» не буде надавати до вирішення справи по суті, оскільки протилежні дії будь-яких осіб є проявом позапроцесуального впливу на суд", - йшлося у повідомленні.

Суспільне звернулося з інформаційним запитом до комбінату «Кривбасзалізрудком». щодо того, як виконується підписаний восени 2020 року Меморандум про порозуміння та яка кількість учасників акції підземного протесту продовжує працювати на підприємстві. Однак в установлений законом термін відповідь не надійшла.

Що відомо

- 3 вересня 2020 року 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" залишилися під землею на глибині тисяча двісті метрів. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплатню та повернути право на пенсію на пільгових умовах.

- Згодом до цієї акції приєдналися колективи шахт «Гвардійська», «Тернівська» та «Батьківщина» Криворізького залізорудного комбінату. Усього у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт. Біля адмінбудівлі комбінату також провели акції на підтримку гірників.

- 10 вересня 2020 року після перемовин адміністрація та працівники підписали Меморандум про порозуміння. Керівництво “Кривбасзалізрудкому” пообіцяло не переслідувати учасників протесту. Роботу на шахтах відновлювали поступово, після виконання вимог протестувальників.

- У ніч з 15 на 16 жовтня 2020 року на поверхню піднялися останні учасники підземного протесту. Тоді ж мало відбутися перше судове засідання за позовом адміністрації КЗРК до гірників, але його перенесли.

- 6 листопада 2020 року у Жовтневому районному суді Кривого Рогу розпочався розгляд справи за позовом "Криворізького залізорудного комбінату" до десятьох гірників шахт КЗРК та представників профспілок. Позивач вимагав визнати протестні акції по факту - незаконним страйком, через що підприємство змушене було зупинити діяльність та зазнало збитків.

Читайте також

- У Кривому Розі завершився суд над шахтарями, які брали участь в акції протесту: рішення

- Гірники Криворізького залізорудного комбінату виграли апеляцію у справі з підприємством

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро