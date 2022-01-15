У Харкові волонтери відновили історичні двері

Парадні двері до під’їзду будинку по вулиці Чичибабіна, 1 у Харкові, які роками були зачинені, відреставрували та відкрили 15 січня. Реставрацію провели волонтери проєкту "Дверики Харків".

Проєкт започаткували архітектори та реставратори Харкова, щоб відновлювати історичні двері у місті. За відновленням дверей на Чичибабіна до проєкту звернувся житель будинку Павло Захаров. Чоловік рік тому купив у будинку квартиру та звернув увагу на двері під’їзду, які не використовувалися для входу. Жителі заходили з двору.

"Ці двері не функціонували майже 30 років. На момент, коли ми купили житло, приміщення було закрите і відгалужене. Тут зберігали інвентар, пісок, сіль, проводили дозвілля двірники. Мешканці вмовили їх звільнити приміщення", — каже Павло.

Суспільне Харків

На його думку, раніше мешканцям було безпечніше, щоб входу до під’їзду з вулиці не було, щоб він був закритий. Тому ключі віддали двірникам. Тепер на відреставровані двері поставлять домофон з відеоспостереженням, сучасний замок.

Кошти на реставрацію та обладнання надали меценати, а також зібрали через онлайн-платформу небайдужі. Мешканці власним коштом облаштують доріжку до під’їзду.

Коштувала реставрація дверей 50 тисяч гривень, розповідає волонтерка проєкту Вікторія Нестеренко.

"Ці двері прості, тому порівняно дешеві. Десь 50 тисяч гривень у нас на них пішло. Половина суми покрита меценатом, ще половина зібрана, при чому, дуже швидко, буквально за чотири дні. Ми вирішили, що шукатимемо перш за все гроші не з грантів, а з пожертв мешканців, жителів міста, тому що це проєкт для міста, отже саме місто має якось посприяти його втіленню", — каже волонтерка.

Суспільне Харків

Вікторія каже, ці двері є знаковими, тому що зроблені у стилі конструктивізму, що є притаманним харківській архітектурі.

Павло каже, як мешканець він задоволений реставрацією. За його словами, під час відновлення використали колір фарби, як в оригіналі, скління, врахували вимоги щодо практичності.

"Я дуже задоволений, оскільки як тут, так і у майбутніх проєктах будуть залучати, перш за все, мешканців будинку, щоб врахувати їхню думку. Я був залучений до розв'язання питань і активно намагався надати допомогу", — каже Павло.

Наступні двері, які планують відновити у проєкті, розташовані на вулиці Дмитрівській, 20. За словами Вікторії, їхня реставрація коштуватиме 60 тисяч гривень, збір коштів триває.

"Плани глобальні, бо у нас є мапа, на яку ми нанесли автентичні двері, їх там вже 120 штук. В ідеалі, звісно, усі хочемо зробити, але на цей рік запланували щонайменше шість: це Дмитрівська, Сумська 53, декілька адрес на Мироносицькій, Гоголя, але там ми вже обиратимемо, де більш сприятливі умови", — каже Вікторія.

Далі в рамках проєкту хочуть робити виставки та екскурсії, щоб популяризувати архітектуру міста.