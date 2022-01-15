14 січня у Києві поліція відібрала дитину в жінки з Житомирської області – її підозрюють у тому, що вона, будучи нетверезою, ножем поранила свого 4-річного сина. Про це на своєму сайті повідомила поліція Києва.

Жінка 14 січня разом із своїм сином приїхала в Київ, щоб розшукати чоловіка, який не сплачує алімети, про що вона повідомила працівників поліції. При цьому вона сказала, що не знає, де залишити дитину.

На виклик на вулицю Привокзальну приїхали ювенальні інспектори, але жінку з дитиною не знайшли, проте встановили особу її чоловіка і виїхали до нього додому.

В помешканні поліцейські побачили п'яну жінку з ножем у руках, а поряд – хлопчика, одяг якого був у крові. Правоохоронці відібрали ніж у жінки та викликали лікарів. За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини.

Фото: Нацполіція Києва Поліцейські документують обставини злочину

Наразі життю дитини нічого не загрожує, він знаходиться під наглядом лікарів. Жительку Житомирщини, 1980 року народження, доставили в управління поліції. Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини. Триває досудове розслідування.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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