У Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 15 січня відбувся благодійний майстер-клас "Різдвяний янгол". Це другий захід, який організували для допомоги в лікуванні чотирирічного Дмитра Жадана.
Про це кореспондентам Суспільного розповів бібліотекар другої категорії відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки Павло Москальов.
У майстер-класі з виготовлення текстильного янгола взяли участь діти різного віку та бібліотекарі закладу.
Усі необхідні для святкової іграшки матеріали – тканину і наповнювач – надала майстриня-волонтерка Ірина Заровна.
Вартість благодійного внеску складала 200 гривень.
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За словами Павла Москальова, поки учасники створювали іграшки, читачка бібліотеки, яка побажала не називати своє ім'я, залишила родині Дмитрика Жадана 1000 гривень.
Загалом на майстер-класі зібрали понад дві тисячі гривень.
Що відомо
- Лікарі діагностували хлопчикові генетичну хворобу – спинальну м’язову атрофію (СМАНервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів, що призводить до ранньої смерті.). Він потребує лікування вартістю два мільйони євро.
- 15 жовтня 2021 на стадіоні третьої дитячо-юнацької спортивної школи відбувся благодійний турнір серед дітей з мініфутболу під час якого на лікування Дмитра Жадана зібрали 14 тисяч 725 гривень.
- Восьмого січня в Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького на благодійному майстер-класі з розпису пряників для хлопчика зібрали 2 600 гривень