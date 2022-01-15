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Різдвяний янгол. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас
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Різдвяний янгол. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас

Дар'я Свистуха
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Різдвяний янгол. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас Фото: Центральна бібліотека імені М.Л. Кропивницького

У Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 15 січня відбувся благодійний майстер-клас "Різдвяний янгол". Це другий захід, який організували для допомоги в лікуванні чотирирічного Дмитра Жадана.

Про це кореспондентам Суспільного розповів бібліотекар другої категорії відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки Павло Москальов.

У майстер-класі з виготовлення текстильного янгола взяли участь діти різного віку та бібліотекарі закладу.

Добра справа. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас для допомоги дитиніФото: Центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького

Учасники майстер-класу виготовляли текстильних янголів

Усі необхідні для святкової іграшки матеріали – тканину і наповнювач – надала майстриня-волонтерка Ірина Заровна.

Добра справа. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас для допомоги дитиніФото: Центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького

Усі матеріали надала майстриня

Вартість благодійного внеску складала 200 гривень.

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Добра справа. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас для допомоги дитиніФото: Центральна бібліотека імені М.Л. Кропивницького

Учасники майстер-класу

За словами Павла Москальова, поки учасники створювали іграшки, читачка бібліотеки, яка побажала не називати своє ім'я, залишила родині Дмитрика Жадана 1000 гривень.

Загалом на майстер-класі зібрали понад дві тисячі гривень.

Що відомо

  • Лікарі діагностували хлопчикові генетичну хворобу – спинальну м’язову атрофію (СМАНервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів, що призводить до ранньої смерті.). Він потребує лікування вартістю два мільйони євро.
  • 15 жовтня 2021 на стадіоні третьої дитячо-юнацької спортивної школи відбувся благодійний турнір серед дітей з мініфутболу під час якого на лікування Дмитра Жадана зібрали 14 тисяч 725 гривень.
  • Восьмого січня в Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького на благодійному майстер-класі з розпису пряників для хлопчика зібрали 2 600 гривень

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