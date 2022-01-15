На Одещині кожен охочий може безкоштовно пройти тестування на ВІЛ

У місті Ізмаїл Одеської області кожен охочий може пройти тестування на ВІЛ. Акцію з безкоштовної перевірки здоров'я людей влаштували представники БО "100 Відсотків Життя Одеса".

Тестування проводять в амбулаторії Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою вул. Клушина, 6.

Медики прийматимуть людей 15 та 16 січня з 9:00 до 13:00.

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