Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження на 15 та 16 січня: у Дніпрі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

На 15 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура по області вдень від 1°С морозу до 4°С тепла.

16 січня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

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