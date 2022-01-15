З колядою та різдвяними привітаннями мешканці Івано-Франківського геріатричного пансіонату прийшли до очільників міста й області, в комунальні установи. До коляди долучилися люди різного віку — від наймолодших мешканців пансіонату до найстаршого — Олексія, якому в березні 2022 виповниться 94 роки.

Про це у коментарі Суспільному повідомив директор закладу Віталій Яворський.

"Така ідея в нас виникла вперше. Цей шлях був непростий, оскільки багато з наших мешканців не вміють читати. Тому навчити їх співати було не просто. Проте в нас — дуже потужний спеціаліст з дозвілля у пансіонаті. Вона їх навчила. Ми провели репетицію і нам сподобалося", — розповів Віталій Яворський.

Фото: Facebook/Віталій Яворський

З його слів, мешканці завітали в різні комунальні установи міста. Заколядували й для голів облдержадміністрації, Івано-Франківської громади, обласної ради та для працівників департаментів ОДА.

"Ми "заробили" багато солодощів та достатню суму грошей. Наші колядники розділили смаколики між усіма мешканцями пансіонату — не тільки тими, хто колядував", — розповів Віталій Яворський.

Фото: Facebook/Віталій Яворський

Директор пансіонату розповідає, що заколядовані гроші витратять на дооблаштування медіатеки, яку планують відкрити з дня на день.

"Медіатека — це сучасний простір, де мешканці пансіонату зможуть почитати або послухати аудіокнигу, подивитися фільм. Також тут будемо організовувати майстер-класи, караоке. Ми облаштували в медіатеці два робочі місця з комп'ютерами та доступом до Інтернету. Це — такий пункт зв'язку, де мешканці через соцмережі зможуть зв’язатися з родиною, друзями. Це — особливо важливо під час карантину, коли до нас не можуть приходити відвідувачі", — каже Віталій Яворський.

У геріатричному пансіонаті сподіваються, що коляда стане хорошою традицією.

"Охочих колядувати було багато, але, на жаль, не всі змогли долучитися, оскільки серед мешканців є люди з інвалідністю, наприклад, на візках. Ми не могли їх вивезти, бо не маємо спеціально обладнаного автомобіля. Тому у 2022 році ставимо ціль відшукати, заколядувати, використати всі можливі шляхи, щоб придбати спеціально обладнане авто, аби бути більш мобільними та мати змогу виїхати, наприклад поколядувати, до ялинки чи будь-куди", — розповів Віталій Яворський.

Фото: Facebook/Віталій Яворський

З його слів, мешканці пансіонату записали відео коляди. Його розішлють в установи та підприємства, які не зможуть відвідати через карантинні обмеження.

"Так сучасно вирішили поколядувати. Ми їм — відеоколяду, а вони нам — "коляду" та солодощі", — каже Віталій Яворський.

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