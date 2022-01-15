У Чернівцях розпочалась Маланка-фест. Пряма трансляція

У Чернівцях розпочалась "Маланка-фест". Учасники йдуть карнавальною ходою – показують костюми та конструкції, танцюють. На фестиваль приїхали понад 30 колективів з області та Румунії.

Про це Суспільному сказала організаторка фестивалю Оксана Лелюк.

На фестиваль приїхали колективи з Чернівецької області, Житомирщини, Черкащини, Хмельниччини та Румунії.

Суспільне Буковина Учасник фестивалю Малнка-фест у костюмі

О 12:20 учасники розпочали ходу від площі Філармонії. Учасники пройдуть два кола центром міста.

За словами Лелюк, через карантинні обмеження в учасників перевірятимуть сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на COVID-19.

Переможців фестивалю оберуть приблизно о 18:00. Призовий фонд для учасників понад 200 тисяч гривень.

Переможців Маланка-фест обиратимуть підсумувавши голоси глядачів та журі. Проголосувати можна за посиланням. Потрібно обрати до трьох колективів, які найбільше сподобались та надіслати результат.

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