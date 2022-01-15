У Чернівцях розпочалась Маланка-фест. Пряма трансляція

У Чернівцях розпочалась "Маланка-фест". Учасники йдуть карнавальною ходою – показують костюми та конструкції, танцюють. На фестиваль приїхали понад 30 колективів з області та Румунії.
Про це Суспільному сказала організаторка фестивалю Оксана Лелюк.
На фестиваль приїхали колективи з Чернівецької області, Житомирщини, Черкащини, Хмельниччини та Румунії.
О 12:20 учасники розпочали ходу від площі Філармонії. Учасники пройдуть два кола центром міста.
За словами Лелюк, через карантинні обмеження в учасників перевірятимуть сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на COVID-19.
Переможців фестивалю оберуть приблизно о 18:00. Призовий фонд для учасників понад 200 тисяч гривень.
Переможців Маланка-фест обиратимуть підсумувавши голоси глядачів та журі. Проголосувати можна за посиланням. Потрібно обрати до трьох колективів, які найбільше сподобались та надіслати результат.
Що відомо
- Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Буковини.
- У Чернівцях на проведення фестивалю "Маланка-фест" виділили 400 тисяч гривень. Рішення прийняли на сесії міської ради.
- У 2020 році в Чернівцях не проводили фестиваль через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.