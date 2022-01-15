На трасі біля Рівного загинув пішохід. Що відомо про аварію

Неподалік Рівного на трасі Київ – Чоп під колесами авто загинув пішохід. Інцидент стався 14 січня близько 23:15 в Колоденці, у поліції 15 січня повідомили подробиці.

За інформацією пресофіцерки поліції області Юлії Мозоль, дорогу перетинав 26-річний житель села Курозвани, робив це він у невстановленому місці на трасі. У цей момент чоловіка збив Volkswagen Passat, ним керував 24-річний місцевий. Пішохід загинув на місці.

“Ця ділянка дороги неосвітлена, а на одязі пішохода не було жодних світловідбивних елементів. Свідки також розповіли, що пішохід напередодні розпивав алкоголь у розважальному закладі неподалік”, – повідомила пресофіцерка.

Водій також пройшов освідування на місці, воно алкоголю в організмі не показало. Відповідно до процедури, у нього взяли біологічні зразки для детальнішого дослідження.

За фактом смертельної ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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