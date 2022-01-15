Провести місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу неможливо — ЦВК

Центральна виборча комісія опублікувала висновки, стосовно можливості проведення місцевих виборів у 18 прифронтових територіальних громадах Донецької та Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій надійшли листи з однозначними висновками про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей", — сказано у повідомленні..

Зазначають, що за інформацією ОДА у зв’язку з продовженням збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року.

Додають, що за даними ОБСЄ на не підконтрольній території зафіксовано важке озброєння з порушенням ліній відведення, яке може вести обстріли на відстані 20 км від лінії зіткнення.

Що відомо

Вибори неможливо провести у 10 сільських, селищних, міських громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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