На екскурсію до Львова з Тернополя поїхали 25 осіб – це ветерани російсько-української війни з сім’ями, а також родини загиблих воїнів. Про це повідомив командир 6-ї резервної сотні ДУКу Сергій Коновал.

За його словами, у програмі екскурсія по місту, зокрема відвідини музею "Арсенал", аптеки-музею, Італійського дворику, центральної ялинки та святкової ярмарки, Гарнізонного храму. А також запланована прогулянка містом та спільна коляда.

Фото: Сергій Коновал Екскурсія містом

Сергій Коновал каже, що поїздку організували від "Дому ветерана". Головна організаторка заходу Надія Левицька, координаторка Ірина Драгущак.

Фото: Сергій Коновал Музей

Нагадаємо, "Дім ветерана" у Тернополі відкрили 5 грудня 2021 року. Це приміщення, де для учасників російсько-української війни проводять лекції, тренінги і навчання. Там є тренажерний зал, також з бійцями працюють психологи.

Фото: Сергій Коновал Для ветеранів російсько-української війни з Тернопільщини організували екскурсію

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