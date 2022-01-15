Станом на ранок суботи, 15 січня, на Рівненщині 17 сіл залишаються без електрики. За інформацією “Рівнеобленерго”, станом на вечір напередодні негода знеструмила повністю або частково понад пів сотні сіл.

Найбільше знеструмлень зафіксували на територіях колишніх Березнівського, Сарненського, Корецького районів та на території, яку обслуговує Рівненська районна дільниця.

”Над ліквідацією наслідків стихії працюють 37 бригад енергетиків та 54 одиниці техніки. Робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Найчастішою причиною знеструмлень є пошкодження електромереж через падіння дерев, гілок, на півночі області навіть є випадки пошкодження електроопор”, – йдеться в повідомленні пресслужби енергетиків.

Там вчергове закликали людей не наближатись до обірваних електроліній та не намагатись відновити постачання самостійно. Такі дії становлять смертельну небезпеку.

На суботу, 15 січня, у гідрометцентрі протягом доби прогнозують пориви північно-західного вітру 17-22 м/с. На дорогах збережеться ожеледиця.

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