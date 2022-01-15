343 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

14 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 343 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 10 569 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 178 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район –1961 (+7);

Гадяцький район – 1649 (+1);

Гадяч – 2407 (+2);

Глобинський район – 3249 (+3);

Горішні Плавні – 6869 (+18);

Диканський район – 1837;

Зіньківський район – 2803 (+3);

Карлівський район – 3023 (+8);

Кобеляцький район – 2738 (+8);

Козельщинський район – 1791 (+4);

Котелевський район – 1991 (+13);

Кременчук – 18311 (+24);

Кременчуцький район – 2569 (+7);

Лохвицький район – 3708 (+9);

Лубенський район – 1740 (+7);

Лубни – 5692 (+9);

Машівський район – 1376 (+11);

Миргород – 4682 (+2);

Новосанжарський район – 2149 (+5);

Пирятинський район – 2498 (+4);

Полтава – 48486 (+145);

Полтавський район – 7368 (+21);

Решетилівський район – 1896 (+8);

Хорольський район – 2441 (+6);

Чорнухинський район – 619 (+4);

Чутівський район – 1520 (+12);

Шишацький район – 2096 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 3960 людей. Одужали за увесь час 136 190 людей, а летальних випадків — 3 863 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 907 жителів регіону.

Що відомо: