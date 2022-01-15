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343 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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343 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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343 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

14 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 343 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 10 569 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 178 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район –1961 (+7);
  • Гадяцький район – 1649 (+1);
  • Гадяч – 2407 (+2);
  • Глобинський район – 3249 (+3);
  • Горішні Плавні – 6869 (+18);
  • Диканський район – 1837;
  • Зіньківський район – 2803 (+3);
  • Карлівський район – 3023 (+8);
  • Кобеляцький район – 2738 (+8);
  • Козельщинський район – 1791 (+4);
  • Котелевський район – 1991 (+13);
  • Кременчук – 18311 (+24);
  • Кременчуцький район – 2569 (+7);
  • Лохвицький район – 3708 (+9);
  • Лубенський район – 1740 (+7);
  • Лубни – 5692 (+9);
  • Машівський район – 1376 (+11);
  • Миргород – 4682 (+2);
  • Новосанжарський район – 2149 (+5);
  • Пирятинський район – 2498 (+4);
  • Полтава – 48486 (+145);
  • Полтавський район – 7368 (+21);
  • Решетилівський район – 1896 (+8);
  • Хорольський район – 2441 (+6);
  • Чорнухинський район – 619 (+4);
  • Чутівський район – 1520 (+12);
  • Шишацький район – 2096 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 3960 людей. Одужали за увесь час 136 190 людей, а летальних випадків — 3 863 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 907 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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