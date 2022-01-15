343 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

14 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 343 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 10 569 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 178 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район –1961 (+7);
- Гадяцький район – 1649 (+1);
- Гадяч – 2407 (+2);
- Глобинський район – 3249 (+3);
- Горішні Плавні – 6869 (+18);
- Диканський район – 1837;
- Зіньківський район – 2803 (+3);
- Карлівський район – 3023 (+8);
- Кобеляцький район – 2738 (+8);
- Козельщинський район – 1791 (+4);
- Котелевський район – 1991 (+13);
- Кременчук – 18311 (+24);
- Кременчуцький район – 2569 (+7);
- Лохвицький район – 3708 (+9);
- Лубенський район – 1740 (+7);
- Лубни – 5692 (+9);
- Машівський район – 1376 (+11);
- Миргород – 4682 (+2);
- Новосанжарський район – 2149 (+5);
- Пирятинський район – 2498 (+4);
- Полтава – 48486 (+145);
- Полтавський район – 7368 (+21);
- Решетилівський район – 1896 (+8);
- Хорольський район – 2441 (+6);
- Чорнухинський район – 619 (+4);
- Чутівський район – 1520 (+12);
- Шишацький район – 2096 (+2).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 3960 людей. Одужали за увесь час 136 190 людей, а летальних випадків — 3 863 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 907 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19