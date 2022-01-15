Через негоду на Франківщині повністю знеструмлені три села, ще вісім — частково

Через сильні пориви вітру на Івано-Франківщині без електропостачання залишилися три села, ще вісім населених пунктів — частково знеструмлені. Про це на сторінці "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Станом на 9:00 15 січня електропостачання повністю відсутнє у селах Городниця, Передівання Городенківської територіальної громади та у Чесниках Рогатинської громади.

Частково знеструмлені Чернелиця та Репужинці Чернелицької територіальної громади, села Лука Войнилівської громади, Яворів Долинської громади, Ганьківці Заболотівської громади, селище Рожнятів, міста Тисмениця та Болехів. Також є вимкнення в мережах 0,4 кВ.

"Критичної ситуації немає, на місці аварій працюють бригади енергетиків. Однак інформація від синоптиків про посилення вітру протягом доби внесла корективи у роботу. Впродовж вихідних оперативно-виїзні бригади посилено чергуватимуть. Та все ж таки доведеться взяти до уваги погоду, оскільки проводити відновлювальні аварійні роботи при поривах вітру є досить складно та небезпечно", — йдеться у дописі.

Компанія закликає прикарпатців інформувати про обірвані електромережі та пошкоджені підстанції. Телефонні лінії компанії можуть бути перевантажені, тому можна писати на сторінку "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Що відомо

Протягом дня і вечора 14 січня на Івано-Франківщині шквальний вітер повалив декілька дерев. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

57 працівників Служби автомобільних доріг в області розчищали шляхи. Станом на ранок 15 січня проїзд дорогами державного значення області забезпечений.

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