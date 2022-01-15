На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 324 жителів

На Житомирщині за добу, 14 січня, підтвердили коронавірус у 324 жителів області. Померла одна людина.

Про це 15 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

14 січня лабораторний центр провів 1 133 дослідження на наявність захворювання – у 324 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 801 житель Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померла ще одна людина – 75-річна жителька Романова.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 295 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 907 жителів, Бердичеві – 281, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

14 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 244 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 142 836 жителів, з яких 136 740 вже одужали.

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