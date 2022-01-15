На Харківщині за добу зареєстрували 761 випадок COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 761 випадок коронавірусу, 338 людей одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 248 216 людей, 15 січня повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"233 626 одужали, 8122 хворіють, 6468 померли", — сказано у повідомленні.

Серед хворих за добу:

702 — жителі Харківського району (з них 639 — міста Харкова);

19 — Чугуївського;

16 — Лозівського;

10 — Куп'янського;

6 — Красноградського;

по 4 — Ізюмського та Богодухівського.

За даними МОЗ, Харківська область на третьому місці за кількістю нових випадків за добу серед областей. На першому — Київ та Львівська область (по 1178), на другому — Івано-Франківська область (1167). Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків.

Що відомо