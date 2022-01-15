На Харківщині за добу зареєстрували 761 випадок COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 761 випадок коронавірусу, 338 людей одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 248 216 людей, 15 січня повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"233 626 одужали, 8122 хворіють, 6468 померли", — сказано у повідомленні.
Серед хворих за добу:
- 702 — жителі Харківського району (з них 639 — міста Харкова);
- 19 — Чугуївського;
- 16 — Лозівського;
- 10 — Куп'янського;
- 6 — Красноградського;
- по 4 — Ізюмського та Богодухівського.
За даними МОЗ, Харківська область на третьому місці за кількістю нових випадків за добу серед областей. На першому — Київ та Львівська область (по 1178), на другому — Івано-Франківська область (1167). Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків.
Що відомо
- На Харківщині зростає захворюваність на COVID — дані міськради та епідеміологів. Нову хвилю COVID на Харківщині очікують за місяць, у лютому.
- Як інфекційна лікарня у Харкові готується до COVID-хвилі.
- Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа