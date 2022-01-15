Минулої доби коронавірус підтвердили у 80 жителів Кіровоградської області, серед яких п’ятеро дітей. 83 людини одужали, четверо чоловіків померли від ускладнень захворювання. Про це розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 15 січня.

За добу провели 657 ПЛР-тестувань, зробили 114 ІФА-досліджень та 313 досліджень на антиген.

Коронавірус минулої доби підтвердили у 48 жінок та 32 чоловіків. А саме:

у 40 жителів Кропивницького району: 35 – з Кропивницької, по двоє – з Первозванівської та Устинівської, однієї людини з Долинської громади;

у 24 жителів Олександрійського району: 15 – зі Світловодської, трьох дорослих, дво- та чотирирічної дитини – з Олександрійської, семи- та 12-річної дитини – з Новопразької, двох дорослих з Великоандрусівської громади;

у 12 жителів Голованівського району: п’ятьох – з Новоархангельської, чотирьох – з Гайворонської, трьох людей із Заваллівської громади;

у трьох дорослих та однієї дитини зі Смолінської громади Новоукраїнського району.

Хто одужав:

44 жителя Кропивницького району: 23 – з Кропивницької, по четверо – з Катеринівської та Кетрисанівської, троє – зі Знам’янської, по двоє – з Бобринецької, Олександрівської, та Первозванівської, по одній людині з Дмитрівської, Новгородківської, Соколівської та Устинівської громад;

17 жителів Олександрійського району: десятеро – зі Світловодської, троє – з Олександрійської, двоє – з Приютівської, по одній людині – з Новопразької та Попельнастівської громад;

15 жителів Новоукраїнського району: по шестеро – зі Смолінської та Тишківської, по одній людині з Новомиргородської, Новоукраїнської та Піщанобрідської громад;

семеро жителів Гайворонської громади Голованівського району.

Хто помер:

81-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

81-річний чоловік з Новоукраїнської громади Новоукраїнського району;

78-річний чоловік з Благовіщенської громади Голованівського району;

71-річний чоловік з Приютівської громади Олександрійського району.

Усього, з початку епідемії, коронавірус підтвердили у 33892 жителів Кіровоградської області, серед яких 1457 дітей та 1867 медпрацівників. 30706 жителів регіону, серед яких 1324 дітей та 1733 медиків, одужали. Померли в області 1588 людей, серед них – 5 дітей і 39 працівників лікарень.

На ранок 15 січня на COVID-19 хворіють 1598 жителів Кіровоградської області.

Що відомо

На Кіровоградщині збільшилася кількість госпіталізованих хворих на СOVID.

За інформацією від Надії Оперчук, на 14 січня в області провели 618119 щеплень від коронавірусу: одні дозу отримали 319840 людей, дві дози – 295675.

В Україні минулої доби виявили 10569 випадків коронавірусу, 127 людей померли від ускладнень захворювання.

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