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Повалені дерева та відсутнє електропостачання: наслідки сильного вітру на Вінниччині
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Повалені дерева та відсутнє електропостачання: наслідки сильного вітру на Вінниччині

Юлія Бараболя
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Повалені дерева та відсутнє електропостачання: наслідки сильного вітру на Вінниччині Рятувальники розчищають проїзну частину дороги від повалених вітром дерев. Фото: ГУ ДСНС Вінниччини

На Вінниччині внаслідок сильних поривів вітру станом на 15 січня 24 населених пункти залишилися без електропостачання. Про це Суспільному розповів речник обласних рятувальників Олександр Кутовий.

На території Вінницької області 14-15 січня пориви вітру до 27 метрів на секунду. Це й призвело до знеструмлення.

Енергетики на своїй сторінці у фейсбук звертаються до вінничан з проханням у разі виявлення обірваних електропроводів в жодному разі не наближатись до них, а негайно повідомляти про це енергетиків за номерами телефонів Кол-центру "Вінницяобленерго" за телефонами 0 (800) 217-217, (0432) 65-95-95.

14 січня рятувальники 15 разів виїжджали на деблокування автошляхів через падіння дерев.

"Будьте обережні за кермом! Через шквальний вітер уникайте перебування під лініями електропередач, високими розлогими деревами та висотними будівлями", - каже Олександр Кутовий.

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