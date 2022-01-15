На Вінниччині внаслідок сильних поривів вітру станом на 15 січня 24 населених пункти залишилися без електропостачання. Про це Суспільному розповів речник обласних рятувальників Олександр Кутовий.

На території Вінницької області 14-15 січня пориви вітру до 27 метрів на секунду. Це й призвело до знеструмлення.

Енергетики на своїй сторінці у фейсбук звертаються до вінничан з проханням у разі виявлення обірваних електропроводів в жодному разі не наближатись до них, а негайно повідомляти про це енергетиків за номерами телефонів Кол-центру "Вінницяобленерго" за телефонами 0 (800) 217-217, (0432) 65-95-95.

14 січня рятувальники 15 разів виїжджали на деблокування автошляхів через падіння дерев.

"Будьте обережні за кермом! Через шквальний вітер уникайте перебування під лініями електропередач, високими розлогими деревами та висотними будівлями", - каже Олександр Кутовий.

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