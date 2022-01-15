За добу коронавірус на Сумщині виявили у понад пів тисячі людей, 10 - померли

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 562 людей. Про це зранку 15 січня повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

За добу від ускладнень хвороби померли 10 людей - троє в Конотопі, одна людина - в Роменському районі, одна людина в Охтирці, одна - в Сумах та 4 - в Сумському районі.

Одужання підтвердили у 147 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 4 039 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 134 648 людей, з яких 2 903 людин померли. Одужання підтвердили у 127 706 жителів області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині, станом на 14 січня, лікарні, виділені для пацієнтів з коронавірусом, завантажені на 24%. До апаратів ШВЛ в області підключені 29 пацієнтів, з яких 25 - у Сумах.

Перше щеплення проти коронавірусу за добу отримали в області 644 людини, другу дозу - 798 людей, бустерну дозу вакцини зробили за добу 529 людей.

Загалом за весь період на Сумщині проти коронавірусу вакцинувалися першою дозою 433 446 людей. З них двома дозами — 414 759 людей.

Що відомо

Станом на 15 січня в Україні виявили коронавірус у 10 569 людей. Також зафіксували 127 смертей.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber